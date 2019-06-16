Мощный взрыв в центре Киева: названа причина, новые фото с места ЧП

Причиной взрыва в одном из гаражей на улице Тургеневской в Киеве стала утечка газа.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, публикуя фото с места ЧП.

"Правоохранители выяснили, что в результате инцидента пострадавших нет, но повреждены гаражи и уничтожены три автомобиля. По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины", - уточнили в ведомстве.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 4 апреля в Киеве был взорван автомобиль офицера украинских спецслужб. Человек, который заложил взрывчатку, пострадал от взрыва сам и был задержан СБУ.