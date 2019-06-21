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​Центр Киева перекроют на выходные: опубликована схема

пятница, 21 июня 2019, 19:20
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С 18:00 22 июня до 18:00 23 июня на ряде улиц в центре столицы будет временно ограничено движение в связи с проведением "Киев Прайд".

Об этом сообщает Нацполиция Киева в Facebook.

Согласно обнародованной карте, движение перекроют на улицах Крещатик, Льва Толстого, Владимирской, Богдана Хмельницкого, Антоновича, Тарасовской, Большой Васильковской, Пушкинской и бульваре Шевченко.

В то же время, Киевская администрация призвала жителей быть толерантным во время Марша равенства и показать, что в столице нет места дискриминации.

"Я призываю всех жителей и гостей города продемонстрировать свою толерантность ко всем людям, независимо от гендера, сексуальной ориентации, национальности, вероисповедания, цвета кожи, физического состояния, взглядов. Ведь речь идет прежде всего о правах человека, о праве каждого из нас оставаться собой", - сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Как сообщал "Апостроф", 19 июня в Киеве после премьеры фильма "Не прячь глаз - 2. Наши в США" было совершено нападение на известного украинского стилиста Олега Шурыгина и его друзей. Показ фильма проходил в рамках "Киев прайда".

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