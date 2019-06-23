​Марш равенства в Киеве: опубликован яркий фоторепортаж

В воскресенье, 23 июня, в Киеве прошел Марш равенства "Киев прайд 2019".

Эксклюзивные фото с места события сделал корреспондент "Апострофа" Евгений Котенко.

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Марш стартовал в центре Киева около 10 утра. Участники Киев прайда кричали: "Бунтуй, люби, права не отдавай", "Это свобода - наша традиция" и другие лозунги.

Над колонной участников прайда поднялся дрон с флагом ЛГБТ-сообщества.

Организаторы сообщили, что в Марше равенства приняли участие более 8 тысяч человек. Никто из участников Марша не пострадал.Также на Марш пришли около 30 военных нетрадиционной сексуальной ориентации.

Тем временем уже с вечера, 22 июня, по маршруту проведения марша разместились его противники, которые планировали помешать участникам пройти по запланированному маршруту.

Противники митинга сопровождают Киев прайд с черными плакатами - Содомия - путь в ад.

Среди участников митинга замечены представители посольства США, а также посол Канады в Украине Роман Ващук.

Смотрите фоторепортаж "Апострофа", как проходил Киев прайд в 2018 году.