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​Новая рана на теле Киева: в сети делятся шокирующими фото и видео вырубки Протасового Яра

вторник, 25 июня 2019, 12:06

Столичные активисты возмущены вырубкой деревьев в Протасовом Яру и делятся кричащими снимками "лысых" территорий, которые готовят под застройку.

Своими снимками они делятся в соцсетях.

"Не знаю, что сказать. Вот правда. Протасов Яр - новая рана на теле Киева", - пишет активистка Диана Макарова.

Как сообщает "Информатор", на прошлой неделе в Протасов Яр пытались завезти строительную технику.

Местные жители смогли остановить технику, но не смогли помешать вырубке деревьев, из-за неравных сил. Вырубка происходила под "охраной" более 60-ти титушек.

Сообщается, что на месте Протасова Яра планируется построить три 40-этажки.

"Давайте я вам расскажу о россиянине, который контролирует титушок на резонансных застройках в Киеве. Потому о застройщике я писал много, теперь напишу о охранную фирму и то каким образом политика закрывает глаза нашим патриотическим кандидатам в депутаты.

Охранная фирма, по данным СМИ и сети Фокстрот-13 контролируемая неким Боцманом, он же белорусский чекист Малюта или Сергей Коротких, в фейсбуке банально Захар Лаврентьев. Параллельно с тем, что этому персонажу приписывают резонансные убийства, в том числе белорусского журналиста Павла Шеремета, он является одним из спикеров Национального корпуса и основателем ОО "Защита и реконструкция страны", аффилированного с Нацдружинамы", - написал в Facebook активист Роман Ратушный.

По его словам, лидер Национального корпуса Андрей Белецкий ("Свобода") не может не знать, чем занимается Сергей Коротких и его охранная фирма в округе. А именно нападениями на участников акции протеста против незаконной застройки, в частности, на самого Ратушного.

Как сообщал "Апостроф", 10 мая в Киеве общественный активист Михаил Ковальчук встретил новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в кафе и обратился к нему по поводу застройки в Протасовом Яру.

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