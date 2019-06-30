В кафе Киева буйная компания устроила драку со стрельбой: фото

В столичном кафе между двумя компаниями произошел конфликт, который перерос в драку со стрельбой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент случился в общественном заведении на улице Автозаводская в Оболонском районе Киева. На линию правоохранителей поступил звонок об огнестрельном ранении мужчины в кафе. На место выехала полиция, которая выяснила, что одному из участников потасовки выстрелили в ногу.

По словам свидетелей, в заведении произошел конфликт между мужчинами. Позже к одному из них присоединились его друзья и словесная перепалка переросла в драку. После этого один из участников ссоры достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в оппонента. Пострадавший получил ранение ноги, и ему вызвали "скорую", которая предоставляла необходимую медицинскую помощь. Между тем компания "стрелка" скрылась с места происшествия на автомобиле.

"Оперативный дежурный ввел специальный полицейский план для задержания злоумышленников. Уже через час по улице Андрея Малышко правоохранители остановили похожий по ориентировке автомобиль, в котором находилась компания мужчин и две девушки. В салоне иномарки полицейские нашли предмет, похожий на пистолет, а при поверхностном осмотре у девушек обнаружили пакет с таблетками белого цвета. Все запрещенные предметы направили на проведение экспертиз", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили личности злоумышленников - это четверо граждан другого государства. Правонарушителей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Сейчас продолжается комплекс следственных действий, с целью установления роли каждого из подозреваемых в совершении преступления.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве на Позняках на крыльце L`Kafa Cafe произошла стрельба, в результате которой были ранены два человека.

Позже установили, что инициатором стрельбы оказался майор ВСУ, который в тот день отдыхал вместе с друзьями.