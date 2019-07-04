​В Киеве мужчина пытался отправить почтой взрывоопасную посылку

В одном из столичных отделений "Укрпочты" мужчина пытался отправить посылку с гранатами.

Об этом сообщает "Информатор".

ЧП произошло в среду, 3 июля, около 19:00 в отделении "Укрпочты" по адресу, улица Лятошинского, 14.

Охранники почтового отделения сообщили прибывшим на место происшествия полицейским, что неизвестный мужчина вошел в здание "Укрпочты" и упаковал в посылку гранату.

Оператор, который принимал отправление, запомнил мужчину и предал эти данные полицейским. Он сообщил, что отправитель был ростом около 170 сантиметров, худощавого телосложения с черными волосами и смуглой кожей.

На месте происшествия работала взрывотехническая служба и следственно-оперативная группа. Проверив опасную посылку, взрывотехники сообщили, что в ней лежали три пластмассовых корпуса (муляжа) гранаты: два Ф1, и один РГД-5. Кроме того, в ней также были три муляжа запалов, и два боевых рычага от гранаты.

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