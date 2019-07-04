RU  UA  EN

четверг, 4 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.65
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

4 июля

20:30
Выборы в Раду могут сорвать: суд в Киеве принял резонансное решение
20:28
Как ВСУ вывезли с Донбасса важного соратника Гиркина: новые подробности
20:07
В сети показали фото ликвидированного боевика из Донецка
19:45
На Уимблдоне произошел денежный скандал с известным теннисистом
19:31
В Украину идет королевская погода: синоптик порадовала прогнозом
19:23
Общественник обратился к Зеленскому из-за ситуации с кандидатом в депутаты Куницким: видео
19:09
Плакал и извинялся: что сказал в суде мужчина, поджегший невесту в Запорожье
19:08
Убирайся из Украины: диаспора устроила Путину "теплый" прием в Риме, фото и видео
19:05
Украинского футболиста наказали за антироссийский пост в соцсетях
19:00
Все будет хорошо: Данилко рассказал, когда вернется на большую сцену
18:55
Яценюк выступил за создание единого органа, ответственного за сотрудничество доноров Украины
18:41
Коломойский заигрывает с Путиным: военный эксперт заявил об экспериментах над Украиной
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В Киеве мужчина пытался отправить почтой взрывоопасную посылку

четверг, 04 июля 2019, 16:52
переглянути новину українською

В одном из столичных отделений "Укрпочты" мужчина пытался отправить посылку с гранатами.

Об этом сообщает "Информатор".

ЧП произошло в среду, 3 июля, около 19:00 в отделении "Укрпочты" по адресу, улица Лятошинского, 14.

Охранники почтового отделения сообщили прибывшим на место происшествия полицейским, что неизвестный мужчина вошел в здание "Укрпочты" и упаковал в посылку гранату.

Оператор, который принимал отправление, запомнил мужчину и предал эти данные полицейским. Он сообщил, что отправитель был ростом около 170 сантиметров, худощавого телосложения с черными волосами и смуглой кожей.

На месте происшествия работала взрывотехническая служба и следственно-оперативная группа. Проверив опасную посылку, взрывотехники сообщили, что в ней лежали три пластмассовых корпуса (муляжа) гранаты: два Ф1, и один РГД-5. Кроме того, в ней также были три муляжа запалов, и два боевых рычага от гранаты.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве на Лысой горе правоохранители нашли два пакета с боеприпасами и взрывчаткой.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: