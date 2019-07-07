​В Киеве пьяный спор перерос в стрельбу из пистолета: есть раненый, фото

7 июля в Соломенском районе Киева мужчина открыл стрельбу после конфликта со своими знакомыми. В результате происшествия один человек получил огнестрельное ранение ноги.

Об этом сообщает "Информатор".

Как сообщили очевидцы, в одной из квартир жилого дома по адресу улица Василенко, 25 проходило застолье, которое переросло в конфликт. Для "разборок" во двор дома вышли три девушки, три парня и мужчина. В какой-то момент трое парней решили выдвинуть мужчине свои претензии. Это ему не понравилось, он достал пистолет и начал беспорядочно стрелять, преимущественно в воздух.

Стрелок опустошил одно обойму, затем перезарядил оружие и сделал еще несколько выстрелов. В результате хаотичного огня пострадал один из парней, пуля вошла ему в заднюю часть ноги, в районе колена.

Завидев полицейских, большая часть компании решила забежать обратно в квартиру, а одна из девушек выбросила пистолет в кусты. Правоохранителям удалось задержать стрелка, однако он свою вину отказывается признавать, утверждая, что стрелял не он. Раненого парня до прибытия скорой увез друг на машине.

На месте работали несколько экипажей патрульной полиции, скорая и следственно-оперативная группа. Детали и виновника происшествия установит следствие.

Как сообщал Апостроф, в районе Бессарабской площади обнаженный мужчина вышел на улицу и начал стрелять в воздух.