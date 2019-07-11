Знакомая рассказала о погибшем в Киеве вокалисте ансамбля ВСУ: фото

Мужчина, покончивший с собой в среду, 10 июля, в Киеве, оказался народным артистом Украины и вокалистом Ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщают Факты.

О том, что это было именно самоубийство свидетельствует предсмертная записка в кармане погибшего. В ней он просит никого не винить в своей смерти. Также в ней он указал контактный номер телефона своего сына.

При этом, соседи рассказали, что пенсионер был неконфликтным и часто сидел на лавочке на детской площадке возле дома. Однако в последнее время часто жаловался на сильную боль в ногах.

"Он пел в хоре, выступал на концертах. К нему только сын иногда приходил, жены не было, он давно развелся. Нормальный, всегда ходил на улицу, общался, разговаривал", - рассказала изданию знакомая погибшего.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Тернополем случилась трагедия с шестиклассником.

Также в Киеве подростков сняли на видео за самоубийственным развлечением.