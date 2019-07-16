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Опытный адвокат, "Слуга народа" и хозяйственник: эксперт рассказал о кандидатах по 222 округу

вторник, 16 июля 2019, 16:56
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Претендентами на победу на внеочередных выборах Верховной Рады на 222 одномандатном избирательном округе в Соломенском районе столицы будут Сергей Ткаченко, Роман Грищук и Дмитрий Андриевский.

Таким мнением в комментарии изданию "Соцпортал" поделился политический консультант Петр Охотин.

Политолог считает, что эти кандидаты представляют три основные тенденции предпочтений избирателей в этой политической гонке.

Охотин подчеркнул, что особенностью 222 округа стало то, что по нему не были выдвинуты кандидаты от политической силы Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" и партии "Голос" Святослава Вакарчука и таким образом нишу новых политических сил здесь представляет Сергей Ткаченко - адвокат с международным опытом.

"Сергей Ткаченко хорошо известен среди представителей новых партий, ведь заканчивал образовательные программы Стэнфордского университета и Гарвардской школы управления имени Кеннеди, которые проходили совместно с Украинским католическим университетом. Выпускниками этих программ являются многие представители антикоррупционных организаций и общественных активистов", - отметил Охотин.

По словам Охотина, Дмитрий Андриевский является представителем классического старого политика, который работает в образе "хозяйственника" и опирается на выстроенную годами полевую структуру. За время своей политической карьеры Андриевский успел сменить несколько политических партий. Последний раз был избран в парламент от "Блока Петра Порошенко", на этот раз баллотируется как самовыдвиженец.

Роман Грищук представляет на этих выборах партию "Слуга народа", он является основателем популярного юмористического проекта "Мамахохотала".

Охотин надеется, что избиратели во время голосования будут руководствоваться опытом кандидатов, а не только рейтингами, которые обнародуются.

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