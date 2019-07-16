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Под Киевом взрыв газа полностью уничтожил жилой дом: есть погибший

вторник, 16 июля 2019, 19:55
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Во вторник, 16 июля, произошел взрыв газа в одном из жилых домов под Киевом (Борисполький район), в результате чего погиб пожилой мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Киевской области.

"16 июля в 14:50 в оперативно-диспетчерскую службу "101" Бориспольского района поступило сообщение о взрыве газа в жилом доме по адресу: Бориспольский район, с. Сеньковка, ул. Шевченко. Вероятно, в результате взрыва погиб человек 1939 года", - говорится в сообщении.

Известно, что дом довольно внушительных размеров взрывом разнесло в щепки. В результате взрыва вспыхнул огонь, который погасили спасатели.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом вспыхнул масштабный пожар на фабрике.

Также мощный пожар охватил АЗС под Киевом.

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