Под Киевом взрыв газа полностью уничтожил жилой дом: есть погибший

Во вторник, 16 июля, произошел взрыв газа в одном из жилых домов под Киевом (Борисполький район), в результате чего погиб пожилой мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Киевской области.

"16 июля в 14:50 в оперативно-диспетчерскую службу "101" Бориспольского района поступило сообщение о взрыве газа в жилом доме по адресу: Бориспольский район, с. Сеньковка, ул. Шевченко. Вероятно, в результате взрыва погиб человек 1939 года", - говорится в сообщении.

Известно, что дом довольно внушительных размеров взрывом разнесло в щепки. В результате взрыва вспыхнул огонь, который погасили спасатели.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом вспыхнул масштабный пожар на фабрике.

Также мощный пожар охватил АЗС под Киевом.