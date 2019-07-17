В Киеве фура вылетела с моста и приземлилась на бок: фото и видео масштабного ДТП

В среду, 17 июля, в Киеве произошло ДТП, в котором многотонный грузовик Volvo свалился с моста.

Об этом сообщает Информатор.

Так, фура по неизвестным причинам потеряла управление, снесла два столба и отбойник, а после — упала вниз и перевернулась. С бака начало активно выливаться горючее. К месту в экстренном порядке направились несколько патрульных экипажей и пожарные.

В какой-то момент не заметив отбойник, фура вылетела с моста, упав на правый бок. К счастью, водитель остался жив.

Тягач повредил линии электропередач, которые упали на встречную фуру, а водитель автомобиля Toyota не успел среагировать и напоролся дном легковушки на элементы поврежденных столбов.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото пьяного ночного ДТП в Киеве.

Также пьяный водитель устроил жесткое ДТП с авто с ребенком в Киев.