Бывший военный пытался устроить взрыв в центре Фастова: опубликованы фото

Под Киевом, в Фастове, мужчина едва не устроил взрыв на центральной площади города, намереваясь подорвать гранату.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской области, публикуя фото с места ЧП.

"Через полчаса, работникам криминальной полиции совместно с общественностью, неподалеку от этой площади, удалось задержать и обезвредить нарушителя. Им оказался 35-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения, бывший военнослужащий. Гранату изъяли полицейские", - говорится в сообщении.

По месту его жительства, правоохранители обнаружили и наркотики.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве прогремел смертельный взрыв, в результате которого погиб мужчина.

Также 23 марта, в Киеве в жилом доме произошел взрыв в квартире, в результате инцидента погиб мужчина.