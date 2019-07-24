​В Киеве произошло смертельное ЧП с любителем кататься по Днепру: фото

В ночь на 24 июля в столице в акватории реки Днепр во время прогулки на катере утонул мужчина.

Об этом сообщает "Информатор".

По информации правоохранителей, компания людей отдыхала на частном катере. Молодые люди услышали звук падения в воду и сразу же заметили пропажу товарища. Они вызвали спасателей, а сами начали поиски мужчины.

Когда прибыли спасатели, то они нашли пострадавшего примерно в двух метрах от берега и достали его на пристань, неподалеку от Почтовой площади. Сотрудники ГСЧС проводили реанимационные действия, но, к сожалению, результата это не дало.

Врачам оставалось только констатировать смерть. Мужчина - 1981 года рождения, его личность установили. На месте работали спасатели, медики, патрульные и следственно-оперативная группа. Подробности выясняются.

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