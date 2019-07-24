RU  UA  EN

среда, 24 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.45
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

24 июля

09:18
​Что происходит с гривной: свежие цифры от НБУ

23 июля

19:10
​МВФ сделал неутешительный прогноз роста мирового ВВП в 2019 году
18:08
​В Украине снизится цена на газ: сколько придется платить в августе
14:17
​Россию обязали выплатить миллиард из-за захвата Крыма
09:28
​Курс гривны после выборов: свежие данные от НБУ

22 июля

20:42
Эксперт заявил об открытии уголовного дела против сотрудников РВС Банка Демчака
15:19
​Апелляционный суд принял неожиданное решение по активам Коломойского
14:29
​СБУ устроила масштабные обыски у налоговиков и пограничников: первые подробности и фото
13:15
​Не избежать: в России признали серьезные проблемы в экономике
12:18
​В "Нафтогазе" похвастались запасами газа к зиме
11:11
​Два фактора: у Зеленского объяснили, что будет с ценами на газ
10:15
​Когда Украина начнет переговоры с МВФ о новом займе: названы сроки
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В Киеве произошло смертельное ЧП с любителем кататься по Днепру: фото

среда, 24 июля 2019, 10:39
переглянути новину українською

В ночь на 24 июля в столице в акватории реки Днепр во время прогулки на катере утонул мужчина.

Об этом сообщает "Информатор".

По информации правоохранителей, компания людей отдыхала на частном катере. Молодые люди услышали звук падения в воду и сразу же заметили пропажу товарища. Они вызвали спасателей, а сами начали поиски мужчины.

Когда прибыли спасатели, то они нашли пострадавшего примерно в двух метрах от берега и достали его на пристань, неподалеку от Почтовой площади. Сотрудники ГСЧС проводили реанимационные действия, но, к сожалению, результата это не дало.

Врачам оставалось только констатировать смерть. Мужчина - 1981 года рождения, его личность установили. На месте работали спасатели, медики, патрульные и следственно-оперативная группа. Подробности выясняются.

Как сообщал "Апостроф", под Херсоном произошла трагедия на воде с дедушкой и внучкой.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: