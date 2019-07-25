Заманил ребенка телефоном: под Киевом поймали опасного педофила

Под Киевом задержали педофила, который развращал 6-летнюю девочку.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Около 17.00 ребенок подходила к своему дому. У него ее встретил мужчина, с которым она находится в родственных отношениях, и предложил ей зайти в дом. Мол, хочет научить как "просматривать игрушки на мобильном телефоне". Доверчивый ребенок согласился. А мужчина начал совершать развратные действия", - сообщили в ведомстве.

Вскоре мужчину задержали. Он сознался в содеянном. Преступнику грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве педофил напал на девочку в подъезде.

Также под Днепром педофил жестоко поиздевался над девочкой, насиловав ее всю ночь.