Социологи опубликовали свежий рейтинг Кличко среди киевлян

Рейтинг мэра Киева Виталия Кличко среди жителей столицы упал до 15,8%.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса ГС "Фонд инновационных проектов".

Так, если бы выборы мэра Киева состоялись в ближайшее воскресенье, 15,8% опрошенных вновь выбрали бы Кличко (партия УДАР). Интересно, что почти такое же количество голосов имел бы шанс получить любой кандидат от партии "Слуга народа". За избрание "президентского" мэра готовы отдать свои голоса 15% опрошенных.

Далее следуют Владимира Бондаренко ( "Батькивщина") - 8,2%, Александр Попов ( "Оппозиционная платформа - За Жизнь") - 6,3%, Александр Омельченко (партия "Единство") - 6,1%.

При этом 77,6% респондентов отметили, что за годы мэрства Кличко жизнь в столице не улучшилась, а 67,4% - что Киев стал грязным городом "с горами мусора, рекламы и заброшенными парками".

Наиболее важными проблемами города респонденты считают плохое качество питьевой воды в кранах (44,6%), неудовлетворительное качество работы киевской власти (34,1%), большое количество автомобилей на тротуарах (33,3%), плохое состояние подвижного состава общественного транспорта ( 31,2%).

Опрос был проведен в период с 18 по 23 июля среди киевлян. В ходе исследования было опрошено 1798 совершеннолетних респондентов, проживающих в Киеве. Погрешность измерения составляет 2,3%.