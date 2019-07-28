В Киеве поймали подлых воров, которые ограбили пенсионера: опубликованы фото

Сотрудники полиции в Киеве задержали двоих мужчин, которые подозреваются в том, что они вытащили кошелек у пенсионера.

Об этом сообщается в Telegram канале "Киев Оперативный".

Кража произошла на улице Симферопольской, 3/2, недалеко от магазина "Червоний маркет". Обокрасть злоумышленники решили мужчину-пенсионера 1938 года рождения.

"Схема стандартная - один толкает, а второй в это время прижимается и вытаскивает то, что находится в кармане", – говорится в сообщении.

Зовут задержанных Сергей Романович (1983 года рождения, ранее судимый за кражу и грабеж) и Олег Павлович (1969 года рождения).

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", правоохранители в Киеве задержали супружескую пару похитителей велосипедов, которых в прессе назвали украинскими "Бонни и Клайдом".