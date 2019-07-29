У Кличко отреагировали на новое ЧП с пешеходным мостом

Поврежденное стекло на новом пешеходно-велосипедном мосту в Киеве обещают заменить за два дня.

Об этом сообщает коммунальное предприятие "Инженерный центр".

Как отмечается, демонтаж и замену стеклянного элемента планируют осуществить в среду, 31 июля. Стекло снимут, отправят на экспертизу, чтобы установить причины неисправности.

Также в Киевской городской госадминистрации заявили, что специалисты изучают видео с камер наблюдения, чтобы выяснить, не было ли осуществлено акта вандализма.

Напомним, новый мост, который соединил парки "Владимирская горка" и "Хрещатый" был открыт в день Киева, 25 мая. Сразу же ночью после дня открытия на стеклянном покрытии моста образовались трещины. Местная власть обвинила в этом вандалов.

Как ранее сообщал "Апостроф", в понедельник, 29 июля, с новым пешеходно-велосипедным мостом в Киеве произошла очередная неприятность – полностью трещинами покрылось одно из боковых стекол.