В Киеве боец Нацгвардии устроил гонки с копами и влетел в ларек: фото

В ночь на субботу, 3 августа, в Киеве возле Троещинского рынка произошло серьезное ДТП: водитель автомобиля Toyota Camry, уходя от полиции, врезался в такси.

Об этом сообщает "Информатор".

Авария произошла около полуночи. По данным свидетелей, Toyota мчалась на скорости около 120 километров в час. Автомобиль несколько раз чуть не спровоцировал ДТП. В районе Троещинского рынка на проспекте Генерала Ватутина Camry влетела в едущий впереди автомобиль службы такси Bolt. От сильного удара такси влетело в ларек с шаурмой возле рынка. Пострадавший водитель получил ушибы.

Водителя Toyota задержали правоохранители. По данным полиции, задержанный вел себя неадекватно во время оформления ДТП. При осмотре машины в Camry обнаружили порошок, похожий на амфетамин. Правоохранители установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Также при задержанном было действительное удостоверение военного Национальной гвардии Украины.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 2 августа в селе Богдановка, Сумской области, автомобиль с женщиной и ребенком врезался в дерево: мать погибла на месте, семилетняя девочка была госпитализирована.