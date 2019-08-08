Появились новые эксклюзивные фото последствий стихии в Киеве

8 августа Киев накрыл сильный ливень, который создал немало неудобств для жителей столицы Украины.
"Апостроф" публикует эксклюзивные фотографии последствий непогоды, обрушившейся на Киев.
На снимках запечатлены кадры происходящего на левом берегу столицы.
Напомним, что на некоторых улицах Киева были разорваны провода электротранспорта, таким образом движение заморожено. Разбиты десятки машин.
Также в сети продолжают публиковать кадры непогоды, которая обрушилась на столицу Украины 8 августа.
Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики предупреждали о "потенциально опасных погодных условиях" в Киеве из-за сильных дождей. В Укргидрометцентре на 8 августа Киев входил в список территорий с "желтым уровнем опасности".