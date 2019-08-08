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Появились новые эксклюзивные фото последствий стихии в Киеве

четверг, 08 августа 2019, 20:28
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8 августа Киев накрыл сильный ливень, который создал немало неудобств для жителей столицы Украины.

"Апостроф" публикует эксклюзивные фотографии последствий непогоды, обрушившейся на Киев.

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На снимках запечатлены кадры происходящего на левом берегу столицы.

Напомним, что на некоторых улицах Киева были разорваны провода электротранспорта, таким образом движение заморожено. Разбиты десятки машин.

Также в сети продолжают публиковать кадры непогоды, которая обрушилась на столицу Украины 8 августа.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики предупреждали о "потенциально опасных погодных условиях" в Киеве из-за сильных дождей. В Укргидрометцентре на 8 августа Киев входил в список территорий с "желтым уровнем опасности".

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