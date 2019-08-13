В Киеве жестко наказали водителя, который задел машиной ребенка на тротуаре: фото

В Киеве водитель автомобиля ехал по тротуару и задел ребенка, который шел там.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел по адресу улица Ларисы Руденко, 11. Мужчина за рулем машины марки Mitsubishi i (номер AA9729XH) решил выехать на тротуар. Однако там он задел ребенка, который шел с папой.

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Отмечают, что с малышом все хорошо, но папа решил наказать водителя, разбив стекло в его авто.

Пользователи сети прокомментировали ситуацию. Многие поддержали отца, который отомстил нарушителю и заступился за своего ребенка. Также подчеркнули, что за такое надо было наказать и самого водителя.

Как ранее сообщал "Апостроф", в столице местные жители решили проучить владельца автомобиля, который припарковал его на тротуаре.