RU  UA  EN

среда, 14 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.15
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

14 августа

15:09
На Киев обрушилась крупнейшая за десятилетия вспышка смертельно опасной болезни
14:45
Под Киевом поймали банду вооруженных грабителей: опубликованы фото
14:40
Адаптация классики: вышел трейлер фильма “Маленькие женщины” с Эммой Уотсон и Мерил Стрип
14:26
Где смотреть онлайн АЗ Алкмар - Мариуполь: расписание трансляций
14:23
В Украине изменили порядок выплаты жилищных субсидий: документ
14:19
В Украине появится полный список с важными данными про ветеранов войны
14:07
В "Динамо" уволили тренера после провала в Лиге чемпионов
13:59
Украина выиграла важный тендер на поставку самолетов в Америку: первые подробности
13:53
Мы посмотрели "Однажды в Голливуде", и вот что нужно знать о фильме Тарантино заранее: без спойлеров
13:50
Истерия продолжается: в Украине жестко ответили на новые фантазии оккупантов про Днепр
13:40
Где смотреть онлайн Заря - ЦСКА: расписание трансляций
13:22
Стало известно о многомиллионных долгах покойного солиста The Prodigy
Все новости

В Киеве жестко наказали водителя, который задел машиной ребенка на тротуаре: фото

вторник, 13 августа 2019, 16:27
переглянути новину українською

В Киеве водитель автомобиля ехал по тротуару и задел ребенка, который шел там.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел по адресу улица Ларисы Руденко, 11. Мужчина за рулем машины марки Mitsubishi i (номер AA9729XH) решил выехать на тротуар. Однако там он задел ребенка, который шел с папой.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

Отмечают, что с малышом все хорошо, но папа решил наказать водителя, разбив стекло в его авто.

Пользователи сети прокомментировали ситуацию. Многие поддержали отца, который отомстил нарушителю и заступился за своего ребенка. Также подчеркнули, что за такое надо было наказать и самого водителя.

Как ранее сообщал "Апостроф", в столице местные жители решили проучить владельца автомобиля, который припарковал его на тротуаре.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Игра престолов, Киев: ОПУ Зеленского и Кличко вошли в новую фазу войны за столицу

Бои без правил: как Зеленский хочет убрать Кличко

Невероятный стимул: без двух минут киевлянка рассказала о выигранной квартире

Разделение и поглощение: зачем Зеленскому война с Кличко в Киеве

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: