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Киев предупредили о надвигающейся экокатастрофе: все очень плохо

пятница, 16 августа 2019, 23:26
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Река Днепр подвергается в Киеве серьезной угрозе: она загрязняется химикатами, цветет, зарастает водорослями и стремительно мелеет.

Об этом со ссылкой на экологов сообщает ТСН.

"Его перегородили дамбами и он потерял течение. Река не в состоянии смыть то, что в нее падает, коктейль из всей таблицы Менделеева. В Киеве две тысячи моек, вода из которых вместе с химическими средствами стекает в Днепр. Фосфаты – удобрение для водорослей. Днепр цветет", - говорит глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков.

Для наглядности активисты и экологи устроили пресс-конференцию о проблемах Днепра на отмели прямо посреди реки. Таких отмелей в столице - 56. Спикеры стояли по колено в воде.

Экологи прогнозируют, что отмелей будет больше. Отмели – это естественный процесс смешивания песка. Если бы не водная растительность - она их фиксирует. Количество растений увеличивается из-за загрязнения, а поэтому вода цветет. К примеру, неподалеку от памятника основателям Киева тоже отмель. Вдоль берега – заросли камыша, а еще три года назад на этом месте была река.

Как отмечается, летом 2016 года журналисты провели экспедицию по Днепру. За 20 дней путешествия они стали свидетелями неконтролируемых сбросов отходов предприятий в реку, видели зеленую и белую пену, черную воду, красные от железа и других сбросов поля, нефтяную пленку.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве специалисты проверили самые популярные пляжи и нашли в воде кишечную палочку.

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