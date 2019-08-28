Взорвалась прямо в сумке: в Киеве произошло опасное ЧП с мужчиной, фото

Во вторник, 27 августа, в Киеве у мужчины в автомобиле прямо в сумке взорвалась электронная сигарета.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Инцидент произошел около 20:00 на проспекте Победы. Как стало известно, правоохранителям позвонил водитель машины Skoda. Он рассказал, что у пассажира в сумке во время движения взорвалась электронная сигарета. Мужчина остановил авто и вызвал также медиков.

Патрульные, которые первые прибыли на место происшествия, оказали травмированному мужчине домедицинскую помощь. Визуально, у него были ожоги конечностей обеих рук. Медики забрали его в ожоговое отделение больницы для детального осмотра.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве взорвался автомобиль: в результате происшествия пострадал мужчина, которому оторвало кисть руки.