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Дорога была свободной: в Киеве произошло трагическое ДТП, видео

воскресенье, 01 сентября 2019, 21:10
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В воскресенье, 1 сентября, в Киеве произошла смертельная авария: водитель автомобиля Daewoo Lanos на большой скорости влетел в припаркованный внедорожник Volkswagen Tiguan.

Об этом сообщает "Информатор".

Как отмечается, от столкновения мужчина за рулем Lanos погиб на месте. ДТП произошло около 12:20, на улице Ревуцкого, 7.

По словам полицейских, водитель Daewoo на большой скорости двигался по улице Ревуцкого в сторону улицы Здолбуновской. На одном из участков дороги Lanos неожиданно зацепил колесом бровку. От этого машину занесло и она врезалась в припаркованный внедорожник Volkswagen Tiguan.

Удар был столь сильным, что Tiguan развернуло и откинуло на тротуар, а водитель Daewoo погиб на месте. Примечательно, что в момент столкновения дорога была практически свободной. Кровь погибшего водителя отправят на проверку уровня содержания алкоголя.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в воскресенье, 1 сентября, на Закарпатье произошло жуткое ДТП, в результате которого один из автомобилей отбросило на десять метров в забор.

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