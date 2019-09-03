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На Крещатике в Киеве устроили горячие танцы: сети взорвало видео с энергичным мачо

вторник, 03 сентября 2019, 13:30
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Во вторник, 3 сентября, в центре Киева, на Крещатике, неизвестный парень устроил зажигательные танцы почти в обнаженном виде.

Соответствующие фото и видео публикуют в соцсетях.

На фото видно, как атлетически сложенный парень танцует на центральной площади столицы в одних стрингах, которые лишь прикрывают причинное место.

"Интересные нынче курьеры у Глово", "Спасибо, теперь мы знали, куда идти сегодня", - шутят в комментариях к фото и видео.

Как сообщал "Апостроф", недавно в Москве (Российская Федерация) женщина устроила голый "протест" в метро из-за того, что ей не уступили места.

Кроме того, киевлянка рассказала о нападении на нее в реке странного убийцы, который бегал по улицам Киева голым.

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