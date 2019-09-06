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Кровавые разборки в троллейбусе: полиция поймала опасного стрелка, фото

пятница, 06 сентября 2019, 20:10
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В Киеве правоохранители задержали мужчину, который открыл огонь в троллейбусе маршрута №40 и ранил двух человек.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

За совершение правонарушения подозреваемому грозит до семи лет лишения воли.

Также были опубликованы фотографии задержания подозреваемого. Стоит отметить, что задержали его также в троллейбусе 40-го маршрута. После стрельбы злоумышленник покинул транспорт, т.е. после этого он снова сел на троллейбус того же маршрута.

Напомним, 6 сентября в Киеве между двумя пассажирами троллейбуса произошла ссора, которая затем переросла в потасовку. Один из мужчин достал пистолет и выстрелил в оппонента. На остановке он вышел из салона, но за ним погнался еще один человек. Вооруженный мужчина выстрелил еще три раза в сторону преследователя и сбежал.

Как ранее сообщал "Апостроф", в поселке Затока Одесской области между двумя мужчинами произошел конфликт, в котором один из них использовал огнестрельное оружие.

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