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На всех вагонов не хватит: в сети показали видео утреннего "ада" на Троещине в Киеве

четверг, 12 сентября 2019, 10:42
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В Киеве в районе Троещина люди перекрыли железнодорожные пути, протестуя против нехватки вагонов в электричке для перевозки пассажиров.

Соответствующее видео было опубликовано на Facebook странице "dtp.kiev.ua".

На записи можно увидеть, как толпа людей стоит на платформе и на рельсах вокруг состава электрички.

"Суровые будни метро Троещины: в отчаянии люди перекрыли движение: на всех не хватает вагонов, впрочем по количеству купленных билетов еще должно быть много свободных мест", – говорится в комментарии к видео.

Запись была опубликована утром 12 сентября, однако была ли она сделана в этот же день – не уточняется.

Напомним, подробнее о проблеме городского транспорта в Киеве читайте в материале "Апострофа": Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы.

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