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В Киеве поймали опасную банду грабителей: детали и фото преступников

понедельник, 16 сентября 2019, 13:33
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Фото: пресс-служба полиции Киева

В Киеве задержали банду опасных преступников, которые совершили в один день несколько разбойных нападений.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Сигнал о разбойном нападении поступил на спецлинию 102. Кассир заведения, расположенного на проспекте Тычины, сообщила, что в помещение ворвались четверо неизвестных с металлическими битами, разбили имущество и забрали 4 тысячи гривен выручки.

Буквально через два часа, аналогичное ЧП произошло в заведении на бульваре Русановский. Здесь преступники действовали аналогичным способом и забрали из кассы 7 тысяч гривен.

Вскоре выяснилось, что в двух случаях работала одна и та же банда. Преступников задержали.

Задержанные - жители столицы в возрасте от 20 до 44-х годов, трое из них - ранее судимые за кражи. Установлено, что они могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений в Днепровском и Дарницком районах столицы. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом поймали банду серийных грабителей.

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