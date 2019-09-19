Опубликовано видео допроса "минера" киевского моста

Военнослужащий и ветеран боевых действий на Донбассе Алексей Белько рассказал о том, почему 18 сентября перекрыл мост Метро в Киеве и угрожал его взорвать.

Видео допроса Белько опубликовал министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.

"Я нахожусь в состоянии наркотического опьянения. Колол наркотики себе, шесть дней не спал… Мне пришлось жить на улице… На мост выехал, чтобы никому не навредить… Увидев ребят из "КОРДа" сразу сдался. Не собирался ничего взрывать, взрывать было нечего. В машине находились мои личные вещи: документы, два зарегистрированных оружия: помповое ружье Hatsan и самозарядный карабин Симонова… Я живу честно, не нарушаю закон. Единственное, что хочу от жизни: жить, семью, и заниматься любимой работой – службе своей Родине – Украине. И вернуть Крым побыстрее", – говорит Белько.

Аваков заявил о том, что собирается обратиться в суд с ходатайством о минимальном наказании для Алексея Белько.

"Задержанный вчера на мосту в Киеве "минёр" экс старший сержант Алексей Белько совершил глупейшие действия, находясь под действием наркотиков. Правда и это. Но, послушав и поняв его историю, хочу сказать - это и наша с вами ответственность тоже. Хочу, что бы появился шанс у этого человека! Шанс начать заново и "жить нормальной жизнью" как он говорит", – пишет министр.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Алексей Белько, который 18 сентября перекрыл мост Метро в Киеве и угрожал его взорвать, не будет обвиняться в подготовке терроризма.