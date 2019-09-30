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В Киеве полицейский спас парня от страшной смерти: опубликованы фото и видео

понедельник, 30 сентября 2019, 08:31
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В ночь на 30 сентября в центре Киева на улице Хрещатик мужчина забрался на крышу дома и угрожал прыгнуть: полицейскому удалось его переубедить.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Как отмечается, переубедить потенциального самоубийцу удалось командиру 1 батальона, 1 полка полиции Киева, Алексею Оленину. Он провел на крыше здания на Площади Независимости 5 часов, общаясь с молодым человеком.

"Затем он спустился оттуда вместе с тем парнем. Он его спас. Потому что Алексей - first responder. Он тот, для кого чужая жизнь может стоить большего, чем своя. Он - тонкая синяя линия. Он - тот, кем мы гордимся", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", житель одной из многоэтажек на проспекте Бажана в Киеве собирался выпрыгнуть из окна, однако полицейскому удалось поговорить с ним и убедить его не совершать суицид.

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