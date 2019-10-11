По кабинетам бегают неизвестные: в сети обсуждают ситуацию в Минздраве

В здании Министерства охраны здоровья происходят непонятные вещи: якобы по кабинетам свободно разгуливают неизвестные люди, требуя личные дела сотрудников ведомства.

Об этом на своей странице в Facebook написала генеральный директор Директората стратегического планирования и евроинтеграции в Министерство здравоохранения Украины Ирина Литовченко.

"Они бегают по кабинетам, требуют документы у сотрудников, личные дела, приказы, поговорить наедине с директором департамента, отказываются представляться и просто убегают", - рассказала она.

По его словам, сотрудники Министерства не на шутку испуганы.

"Это интересней, чем марафон. Тут – не форма, тут – содержание", - комментируют происходящий беспредел в госучреждении в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети поделились скандальным рассказом о беспределе в Киеве.