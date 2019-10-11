В Киеве пьяный водитель полез в драку после ДТП: фото и видео

Вечером в пятницу, 11 октября, водитель Ford устроил серьезное ДТП с пострадавшим, а после этого полез на присутствующих с кулаками.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Киев оперативный.

"Сначала он сбил мотоциклиста, потом еще и пытался бежать, а когда ему это не удалось и его задержали - бросался со своими ничтожными кулачками на всех. То есть, вел себя очень неадекватно", - рассказали авторы поста.

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Пострадавшего мотоциклиста, на которого автомобилист просто свернул, как в поворот на дороге, врачи госпитализировали с травмой ноги, руки и спины.

По словам свидетелей, несмотря на довольно стойкий запах алкоголя, драгер показал всего лишь 0,12 промилле.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на среду, 9 октября, в Киеве пьяный водитель устроил серьезное ДТП, в результате чего авто несколько раз перевернулось.