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Как в маршрутке: в сети показали фото поездки в распиаренном экспрессе Киев-Борисполь
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Как в маршрутке: в сети показали фото поездки в распиаренном экспрессе Киев-Борисполь

среда, 16 октября 2019, 17:53
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Вокруг запущенного в конце ноября прошлого года железнодорожного экспресса, курсирующего из центра Киева в аэропорт "Борисполь", разгорелся новый скандал в связи с условиями перевозок пассажиров.

Об этом сообщила Алена Борщевская в Facebook, опубликовав фото из салона экспресса.

"Опыт поездки на поезде "Киев - аэропорт Борисполь" это просто жесть", - написала она, рассказав, что не знала, как объяснить иностранцам, севшим в экспресс, почему он состоит из одного вагона.

"Я не знаю, как себе это объяснить", - добавила автор поста.

Как сообщал "Апостроф", экспресс "Киев-Борисполь" оказался не фартовым с первого дня его запуска. В частности, в экспрессе "Киев-Борисполь" произошла поломка на следующий день его запуска.

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