Появились яркие фото окутанного туманом Киева, сделанные с высоты

Утром в четверг, 17 октября, столицу окутал густой туман, а в сети поделились впечатляющими фотографиями.

Фото разместили на ресурсе dtp.kiev.ua.

Однако туман - это не только красивое природное явление, а и затрудненная видимость для жителей Киева. Особенно туман мешает водителям, из-за чего могут случится ДТП. Потому при таком явлении стоит внимательно водить авто. А пешеходам можно просто наслаждаться видами, но также аккуратно вести себя на проезжей части.

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Напомним, что синоптики предупреждали украинцев о теплой погоде, но отмечали, что к концу недели многие области окутает туман.

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