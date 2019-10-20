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Зато девочке удобно: в сети показали фото миниатюрной "героини парковки" в Киеве

воскресенье, 20 октября 2019, 01:22
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Около одного из супермаркетов в столице девушка-водитель оставила свое авто, как автохам.

Об этом сообщает пользователь сети Валентин Марченко в группе "Los Solomas / Соломенский район" в социальной сети Facebook.

"Три круга намотал, чтоб найти местечко около "Новуса" на Лобановского. Зато девочке удобно на двух парковочных местах. Кстати, проходил через пару часов - так и стоит", - написал он в сети.

На фото видно, что маленькая машина Peugeot стоит на разделительной полосе на парковке. Там могли припарковаться сразу два авто, если бы водитель не заняла место.

Как ранее сообщал "Апостроф", в центре столицы водитель дорогого автомобиля припарковался, закрыв проезд трамваям.

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