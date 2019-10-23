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В Киеве разыскивают низкорослого педофила: опубликован портрет подозреваемого

среда, 23 октября 2019, 20:20
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В Подольском и Дарницком районах украинской столицы был замечен неизвестный мужчина, который совершал развратные действия в отношении малолетних девочек.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

В Подольское управление полиции обратилась мать 10-летней девочки, к которой в подъезде дома на улице Краснопольской приставал неизвестный, касаясь ее тела. Девочка вырвалась из его рук.

"По словам заявительницы, незнакомец - худощавого телосложения ростом примерно 150 см с коротким темными волосами и наушниками на голове, был одет в темно-синюю кофту с капюшоном, темно-синие джинсы, белые кроссовки. Особая примета - не выговаривает букву "р", - сообщают в полиции.

В тот же день в арке дома на улице Драгоманова неизвестный обнажил половой орган в присутствии 11-летней девочки. О совершении этих развратных действий в Дарницкое управление полиции сообщила мать несовершеннолетней.

По данным фактам возбуждены два уголовных производства: по ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие) и по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Для установления личности, причастного к указанным преступлениям, киевская полиция опубликовала рисунок педофила, сделанный по описанию матери одной из пострадавших.

Граждан, владеющих какой-либо информацией об указанных событиях, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по спецлинии 102.

Как сообщал "Апостроф", раньше в Киеве задержали мужчину, которого подозревают в серии нападений на Троещине.

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