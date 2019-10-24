Беспардонный пофигист: в сети показали фото утреннего "героя парковки" в Киеве

Водитель автомобиля Volksvagen на литовских номерах преградил выезд из парковки на одной из улиц столицы, вызвав волну возмущения в сети.

На беспардонного владельца "евроблях" пожаловалась киевлянка Татьяна Михайленко в соцсети Facebook.

"Ненавижу бессилие! Когда твои планы летят в тартарары из-за чьей-то безответственности или беспардонного пофигизма. Мой утренний адреналин", - прокомментировала авторка поста снимки автомобиля, который заблокировал выезд из парковки в утренние часы.

Комментаторы советовали вызвать полицию, поинтересоваться стоимостью услуг эвакуатора или просто попросить кого-то из владельцев джипа оттащить бесцеремонно припаркованный Volksvagen.

Как сообщал "Апостроф", раньше в центре столицы водитель дорогого автомобиля припарковался, закрыв проезд трамваям.