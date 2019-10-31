В Киеве произошло кровавое ЧП на детской площадке: фото

30 октября в Киеве на улице Соломенской, 28 мужчина получил ножевое ранение в спину. Пострадавший и его спутник не смогли объяснить полицейским, что произошло.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

Стоит заметить, что двое мужчин находились в состоянии алкогольного опьянения. Они шли по улице и в какой-то момент одному из них нанесли удар в спину. Пострадавший получил проникающее ранение в спину и в срочном порядке был госпитализирован.

Мотивы нападавшего неизвестны. Кроме того, пострадавший со своим другом не смогли описать нападавшего, так как были пьяны.

На месте работали правоохранители. Детали случившегося устанавливаются.

Как сообщает "Апостроф", в Киеве водитель такси задержал молодого человека, который пытался изнасиловать 16-летнюю девушку.