Пикет из-за новостроя в Киеве: стало известно о "подвиге" активистов, фото

Участники протеста против застройки напротив кинотеатра Шевченко на горке Кристера в Киеве, который проходил в субботу, 2 ноября, вместе с полицейскими задержали пьяного водителя.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook, публикуя фото нарушителя.

"Во время митинга на площади Тараса Шевченко митингующие и правоохранители обнаружили пьяного водителя. Мужчина себе просто ехал на KIA и едва не наехал на людей", - говорится в сообщении.

Когда подошли правоохранители, то услышали резкий запах алкоголя от водителя.

"А также увидели открытый "джентельменский набор" - виски, кола, нарезочка", - добавляют авторы, отметив, что нарушитель "драгер задул формально", который и показал наличие алкоголя в крови.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом пьяный водитель сбил беременную, которой пришлось экстренно проводить кесарево и спасать ребенка.