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В Киеве охранник ночного клуба убил посетителя: фото подозреваемого

суббота, 02 ноября 2019, 14:28
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В Киеве в ночном клубе охранник избил 25-летнего парня, который скончался в больнице.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Трагедия произошла в одном из развлекательных заведений в Голосеевском районе столицы. В полицию позвонил брат погибшего и рассказал, что его родственника избил охранник клуба. Парня госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, где он скончался.

Правоохранители прибыли на место, где начали проводить расследование. Они опросили свидетелей и просмотрели записи с камер видеонаблюдения.

"Мы установили, что потерпевший отдыхал в ночном клубе, где у него произошел конфликт с сотрудником учреждения. На улице словесная перепалка переросла в драку, в результате которой парень получил травму головы, которая в дальнейшем оказалась смертельной", - рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

Полицейские установили, что причастным к трагедии оказался 23-летний уроженец другого государства. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Судом решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Как сообщал "Апостроф", в Одессе произошло смертельное ЧП в одном из увеселительных заведений: охранник ударил посетителя по голове, а тот вскоре скончался.

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