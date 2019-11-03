В Киеве возле торгового центра загадочно погиб мужчина: фото и видео

В воскресенье, 3 ноября, на улице Академика Заболотного между заправками ANP и WOG произошло ДТП с участием автомобилей Ssang Yong и "Волга", в результате чего несколько человек пострадали, а один погиб.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Информатор.

Оказалось, что водитель Волги пытался развернуться через двойную сплошную от АЗС, однако в этот момент в нее влетел Ssang Yong. В результате столкновения корпус ГАЗ-3110 разлетелся на две половины. В аварии пострадали три человека из салона Волги и два человека из Ssang Yong.

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Некоторые из пострадавших попали в больницу с серьезными травмами, у одного из потерпевших оторвало ступню. Также еще один человек из Волги погиб, однако на данный момент нам неизвестно, был ли это водитель или пассажир.

Как сообщал "Апостроф", 3 ноября, на улице Заболотного в Киеве столкнулись два автомобиля: один из них разорвало на части.