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Будет ад: киевлянин взволновал сеть постом о серьезном ЧП в метро Киева

вторник, 05 ноября 2019, 13:12
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Киевский метрополитен не готов к непредвиденным чрезвычайным происшествиям.

Об этом сообщает журналист "Апострофа" Юрий Сомов на своей странице в Facebook.

"Печально, но факт: в случае какой-то реальной проблемы, даже теракта не надо, будь то пожар или еще что-нибудь посерьезнее очередного "минирования", в метро Киева будет ад. И никто с этим не справится. Подземка совершенно не готова к кризисным ситуациям (ни технически, ни на уровне персонала), а у людей, которые видят толпу и не получают нормальной информации, тут же рвет крышу. Никакого рационального мышления и взаимоуважения, сплошь агрессия", - написал Сомов после сообщения о минировании.

Напомним, станции "Дворец Спорта", "Льва Толстого" и "Майдан Незалежності" закрыты на вход и выход.

"На "Золотых" (станция метро "Золотые ворота" - ред.) в обе стороны - толпы до середины платформы. При этом на подъем в сторону Владимирской работает один эскалатор. Один, Карл! Потому что второй закрыт на ремонт до 21 февраля (то есть на станции в центре города с семью миллионами людей запасной эскалатор ремонтируют пять месяцев!) По платформе носится одна женщина с рацией, еще две тупо стоят у стены. Первая кричит: "Надя, чого ти мовчиш?" Та ей отвечает: "А шо я буду їм казать?" Люди лезут друг на друга, чтобы быстрее вскочить на эскалатор, ругаются. Где-то справа появляется мужик в форме и начинает оттеснять людей в сторону от эскалатора, который едет вниз. При этом говорит: "Дайте людям пройти", на что ему заряжают: "А мы что, уже не люди?" В динамиках на эскалаторе по-прежнему слушаем, что нельзя бегать, оставлять без присмотра детей и спускаться в метро в нетрезвом виде. А теперь представьте, если сюда добавить дым, огонь, грохот. Или еще хуже - крики и кровь...", - написал журналист.

Пользователи сети прокомментировали слова Юрия Сомова.

Как сообщал "Апостроф", 25 октября в Киеве в полицию поступили анонимные звонки о минировании целого ряда социальных объектов, в том числе, аэропорта, ТРЦ и больниц. Согласно опубликованной стенограмме звонка, анонимный взрыватель в ходе звонка называл себя "огненным смерчем" и оскорблял правоохранителей.

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