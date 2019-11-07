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Это ад: появилось новое видео конфликта с вооруженными людьми в Киеве

четверг, 07 ноября 2019, 18:30
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Видеокадры жестокой попытки выселить жителей общежития на улице Полевой в Киеве, которое проводили вооруженные люди в камуфляже, вызвали бурное обсуждение в сети.

Видео действий людей, которые назвались сотрудниками охранной фирмы, опубликовано на странице “Мій Відрадний” в соцсети Facebook.

Смотреть видео по ссылке

Около 30 семей бывших работников "Киевгорстроя-2" попытались заставить выехать из общежития, расположенного по улице Полевой в Соломенском районе столицы. В этом доме 150 квартир, часть из них "Киевгорстрой" сдавал в аренду, большинство жильцов уже освободили помещение.

В четверг, 7 ноября, выселить оставшихся жильцов попытались силой. Как это происходило, видно на опубликованном видео (осторожно, присутствует нецензурная лексика).

Пользователи соцсетей бурно обсуждают увиденное. "Вот так живешь , живешь а тут к*як - и вынесут без суда и следствия неизвестные ребята", - пишут в комментариях к видео.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве в одном из жилых многоэтажных домов у жильцов произошел конфликт с соседом: мужчина в ответ на это открыл стрельбу по людям.

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