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Под Киевом чиновник устроил опасное ЧП с журналистами: опубликованы фото и видео

четверг, 14 ноября 2019, 16:56
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Фото: пресс-служба полиции Киевской области

В четверг, 14 ноября, под Киевом, в одном из сел Бориспольского района сельский голова устроил серьезное ЧП: протаранил журналистов своим авто, прокатив их на капоте.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

"Мужчина отказался отвечать на вопросы представителей СМИ. Зато сел за руль своего автомобиля и отправился, несмотря на то, что движение ему преградили журналисты. Одного из них чиновник "провез" на капоте несколько десятков метров", - рассказали в полиции.

Как сообщает Погляд, журналистов интересовало, почему все кресла в сельсовете занимают только родственники чиновника.

Оказывается, секретарем сельсовета является его супруга. Их сын занимает сразу две должности - юриста, и начальника пожарной безопасности, а также является депутатом районного совета. Должность землеустроителя также занимает родственник сельского головы.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Харьковом Mercedes, который принадлежит супруге чиновника местной районной администрации, спровоцировал жесткое ДТП, влетев дом.

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