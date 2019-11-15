Появились детали задержания главаря ИГИЛ под Киевом

Появились интересные детали задержания одного из руководителей террористической организации "Исламское государство".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на LIGA.net.

Оказывается, СБУ последние полгода разрабатывала и вела Аль Бара Шишани (настоящее имя - Цезар Тохосашвили) - подозреваемого в террористической деятельности как командира боевиков "Исламского государства".

Тохосашвили задержали 12 ноября в Киевской области в частном доме. "Мы полгода вели его и разрабатывали", - рассказывают в Службе безопасности.

Как отмечают в СБУ, Центральное разведывательное управление (США) подключили в работу "в последние два месяца" перед задержанием. Также к операции подключили Министерство внутренних дел Грузии - Тохосашвили гражданин этой страны.

В четверг, 14 ноября, Шевченковский суд Киева избрал Тохосашвили меру пресечения в виде ареста.

Отметим, Тохосашвили известен также под именем Леван, уроженец Панкиси (Панкисское ущелье, Грузия). Как писали СМИ, уехал воевать в Сирию в 2012 или в 2013 году. Сначала - на стороне оппозиции президенту Асаду, затем - в составе "чеченской бригады", а позже стал членом ИГ. Причем в составе ИГ воевал под началом односельчанина - "министра войны" ИГ Тархана Батирашвили (Умар аш-Шишани).

В ближайшее время подозреваемого в террористической деятельности передадут правоохранительным органам Грузии.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о том, что сотрудники Службы безопасности Украины блокировали канал сбыта оружия и боеприпасов, организованный террористами "Исламского государства" в Киеве.