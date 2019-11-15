RU  UA  EN

пятница, 15 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

15 ноября

20:24
Бахматюк ответил на заявление Нацбанка о долге в 29,3 млрд
19:10
Экс-министр энергетики призвал немедленно остановить импорт электроэнергии из России, который начал Герус
19:00
Скупаемся не только на "АлиЭкспресс": лучшие онлайн-магазины к Черной пятнице-2019
17:32
Все произошло очень быстро: племянница Ротару выходит замуж через 5 месяцев после знакомства
17:30
Зеленые тарифы: в СМИ рассказали о миллиардных компенсациях стран ЕС при пересмотре условий для ВИЭ
17:29
Реприватизация "Укртелекома" заблокирует инвестиции в Украину - эксперты
16:44
Теперь мы родственники: Юрий Ткач рассказал о кумовстве с Екатериной Кухар
15:09
Ситуация на грани коллапса: эксперт раскритиковал инициативу "Укрзализныци" по сближению тарифных классов
14:26
Джамала показала фото с мужем и сыном, и они невероятно милые
14:08
Эксперты рассказали об эффекте от снижения тарифов "Укрзализныци" на 10%
13:43
Регулятор и демонополизация: отраслевые ассоциации представили Кабмину видение реформы "Укрзализныци"
13:32
Alyona Alyona выпустила новый клип к треку "Мамин суп", снятый в лучших традициях Дэвида Линча
Все новости

Появились детали задержания главаря ИГИЛ под Киевом

пятница, 15 ноября 2019, 19:49
переглянути новину українською
Фото: LIGA.net

Появились интересные детали задержания одного из руководителей террористической организации "Исламское государство".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на LIGA.net.

Оказывается, СБУ последние полгода разрабатывала и вела Аль Бара Шишани (настоящее имя - Цезар Тохосашвили) - подозреваемого в террористической деятельности как командира боевиков "Исламского государства".

Тохосашвили задержали 12 ноября в Киевской области в частном доме. "Мы полгода вели его и разрабатывали", - рассказывают в Службе безопасности.

Как отмечают в СБУ, Центральное разведывательное управление (США) подключили в работу "в последние два месяца" перед задержанием. Также к операции подключили Министерство внутренних дел Грузии - Тохосашвили гражданин этой страны.

В четверг, 14 ноября, Шевченковский суд Киева избрал Тохосашвили меру пресечения в виде ареста.

Отметим, Тохосашвили известен также под именем Леван, уроженец Панкиси (Панкисское ущелье, Грузия). Как писали СМИ, уехал воевать в Сирию в 2012 или в 2013 году. Сначала - на стороне оппозиции президенту Асаду, затем - в составе "чеченской бригады", а позже стал членом ИГ. Причем в составе ИГ воевал под началом односельчанина - "министра войны" ИГ Тархана Батирашвили (Умар аш-Шишани).

В ближайшее время подозреваемого в террористической деятельности передадут правоохранительным органам Грузии.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о том, что сотрудники Службы безопасности Украины блокировали канал сбыта оружия и боеприпасов, организованный террористами "Исламского государства" в Киеве.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

Отключим газ: могут ли забрать квартиру за долги ЖКХ

Кому власть? Что за закон о столице принимает Рада и когда будут выборы в Киеве

Кто владеет Киевом, тот владеет Украиной: как Зеленский будет брать власть в столице

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: