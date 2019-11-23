Нападение на Транс-марш в Киеве: данные о задержанных и новые фото столкновений

22 ноября на Михайловской площади во время Транс-марша и столкновений на нем активистов с радикальными группами полицией были задержаны шесть человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Правоохранители во время мероприятия контролировали ситуацию, а также обеспечивали безопасность участников марша. Однако некоторые лица пытались прорвать силовой кордон, чтобы сорвать проведение акции. Также они устроили потасовку с правоохранителями.

За противоправные действия полицейские задержали шестерых наиболее активных граждан и доставили в территориальное управление полиции. После выяснения всех обстоятельств их действиям будет дана правовая оценка.

После выяснения всех обстоятельств и отобранных объяснений правоохранители отпустили задержанных лиц. За совершение правонарушений в отношении них составлены административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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