Нападение на Транс-марш в Киеве: данные о задержанных и новые фото столкновений

22 ноября на Михайловской площади во время Транс-марша и столкновений на нем активистов с радикальными группами полицией были задержаны шесть человек.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Правоохранители во время мероприятия контролировали ситуацию, а также обеспечивали безопасность участников марша. Однако некоторые лица пытались прорвать силовой кордон, чтобы сорвать проведение акции. Также они устроили потасовку с правоохранителями.
За противоправные действия полицейские задержали шестерых наиболее активных граждан и доставили в территориальное управление полиции. После выяснения всех обстоятельств их действиям будет дана правовая оценка.
После выяснения всех обстоятельств и отобранных объяснений правоохранители отпустили задержанных лиц. За совершение правонарушений в отношении них составлены административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Как сообщал "Апостроф", 21 ноября ко Дню Достоинства в Киеве прошло множество массовых мероприятий и акций.