Из чего "соберут" главную елку Украины: опубликованы фото

400 сосен для для главной новогодней елки страны уже отправили в Киев с Поташнянского лесничества в Житомирской области.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Укринформ".

"На центральную новогоднюю елку мы заготовили 400 деревьев разных размеров - от метра до четырех в высоту. Их вырубали в течение трех дней и уже на этой неделе отправят в Киев. Возраст этих сосен от 2 до 10 лет. Голубой лентой обозначены дерева размером 2,5 метра, желтой - двухметровые, зеленой - трехметровые. Сосны устойчивые к холоду, поэтому праздничный новогодне-рождественское настроение в столице они обеспечат ", - сказал Юрий Целованський, лесничий Поташнянского лесничества государственного предприятия "Радомышльское лесоохотничье хозяйство".

Главную елку Украины соберут из 400 сосен 1 / 1 Главную елку Украины соберут из 400 сосен 1 / 1 Главную елку Украины соберут из 400 сосен 1 / 1 Главную елку Украины соберут из 400 сосен 1 / 1 Главную елку Украины соберут из 400 сосен 1 / 1 Главную елку Украины соберут из 400 сосен 1 / 1 Главную елку Украины соберут из 400 сосен 1 / 1 Главную елку Украины соберут из 400 сосен 1 / 1

Поташнянское лесничество поставляло елки для главной новогодней красавицы на протяжении 2003-2005 годов. В этом году новогодняя красавица будет 30-метровой, а соберут ее из сосны и пихты, которые доставят из Винницкой и Житомирской областей.

Как сообщал "Апостроф" ранее, 26 ноября на Софиевской площади уже начали готовиться к установке новогодней елки.