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Киев остановился в огромных пробках: как проехать, карта

среда, 27 ноября 2019, 10:08
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Утром в среду, 27 ноября, в Киеве на дорогах образовались серьезные пробки.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

На правом берегу Днепра пробки зафиксированы на проспекте Победы от станции метро "Святошин" до станции метро "Шулявская", на улице Вадима Гетьмана, улице Маршала Гречко, улице Богатырская, улице Набережно-Рыбальская, улице Борщаговская, улице Жилянская, Воздухофлотском проспекте.

Также затруднено движение в центре города на улице Михаила Грушевского, возле станции метро "Театральная", "Кловская", на бульваре Леси Украинки, на Надднепрянском шоссе.

Пробки образовались на проспекте Валерия Лобановского, проспекте Леся Курбаса, возле станции метро "Выставочный центр", на Большой Окружной дороге. Осложнено движение транспорта на Дарницком мосту и мосту Метро.

На левом берегу пробки образовались на Броварском проспекте, Дарницком шоссе, проспекте Бажана, проспекте Соборности, возле станции метро "Дарница", "Левобережная", "Бориспольская", "Позняки", "Осокорки".

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети метко высмеяли ситуацию в Киеве, который постоянно стоит в гигантских пробках.

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