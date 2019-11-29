Киев исчез в тумане: появились завораживающие утренние фото столицы

В пятницу, 29 ноября, Киев накрыл густой туман, который окутывает столицу уже несколько дней подряд, превращая город в мрачный Сайлент Хилл.

Об этом можно судить по фотографиям, опубликованным в соцсети Instagram.

На снимках действительно можно увидеть довольно густой туман, усеявший набережную Днепра и Русановку.

По кадрам складывается ощущение, будто за окном не конец ноября, плавно перетекающий в декабрь, а сентябрьская осень или даже глубокая весна.

Как ранее сообщал "Апостроф", столицу Украины на протяжении многих дней накрывает плотный туман. В стороне от обсуждений погодной ситуации в Киеве не остаются и звезды шоу-бизнеса.

Также в четверг, 28 ноября, густой туман накрыл и Харьков, из-за чего улицы города оказались окутанными густой дымкой.