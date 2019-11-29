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Все мы люди: второй участник ДТП с Кулебой рассказал про аварию и беседу с чиновником

пятница, 29 ноября 2019, 16:21
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Водитель маршрутки, который пострадал в аварии с авто уполномоченного по делам детей Николая Кулебы, недавно посетивший чиновника в больнице, заявил, что зла на него не держит.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

"К Кулебе приехал по собственному желанию. Все мы люди, он пострадал больше, чем я даже. Я на него зла не держу", - рассказал водитель Вадим, который сам уже выписался из больницы и продолжает восстанавливаться после аварии дома.

По его словам, у него самого повреждения нетяжелые – сотрясение мозга, ушибы. Также парень отметил, что не является безработным. Вадим работает водителем и, когда произошла авария, ехал из Киева на предприятие, где трудоустроен.

"Относительно моего больничного, Кулеба меня поддержал – финансово помог. Оплатил, можно сказать, мое лечение", - добавил мужчина.

Подробнее об этой аварии, читайте в материале "Апострофа": Поехал на "красный" - ребенок в коме: что известно о страшном ДТП с Кулебой под Киевом.

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