Грозит серьезный срок: появились фото "героев", взорвавших банкомат в Киеве

Правоохранители провели обыски дома у злоумышленников, которые подорвали банкомат "Ощадбанка" в Киеве на Русановке, им грозит большой тюремный срок.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Полицейские изъяли по месту проживания преступников вещественные доказательства. В частности, это автомобиль, инструменты и часть денег. По данным фактам следователи расследуют уголовные производства.

Теперь 39-летнему иностранцу и 33-летнему киевлянину грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, 30 октября с помощью газо-воздушной смеси взорвали банкомат, забрали кассеты с деньгами и скрылись на автомобиле. В результате взрыва никто не пострадал.

"Благодаря кропотливой работе, к которой были задействованы оперативники территориального управления полиции, столичного главка, а также спецназовцы мы установили фактические данные злоумышленников. И в результате слаженных действий правоохранители задержали двух человек, которые обоснованно подозреваются в совершении этого преступления. Это - 39-летний иностранец и 33-летний киевлянин, ранее судимый за хранение наркотиков", - рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Как сообщал "Апостроф", злоумышленников, 30 ноября взорвавших банкомат "Ощадбанка" на Русановке в Киеве, задержали.